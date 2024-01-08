دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN)-- تحدث رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الاثنين، عن العمل في ملعب "المملكة أرينا" Kingdom Arena)) في الرياض الخاص بنادي الهلال السعودي، موضحا أنه لأول مرة في العالم يتم استخدام أحدث تقنية لمحاكاة طيف الشمس المزودة بأجهزة الذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار تفاعلا.

وكتب الحساب الرسمي لتركي آل الشيخ في منشور عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "يوم بيوم العمل على مدار الساعة ... لأول مرة في العالم أحدث تقنيه لمحاكاة طيف الشمس ... ومزودة بأجهزة ذكاء اصطناعي".

وأردف المنشور قائلا: "جهزوا فرواتكم ما عندي وقت أطفي التكييف... أنا سعودي".

وأرفق تركي آل الشيخ منشوره بمقطع فيديو لآليات ومعدات وهي تواصل أعمالها في الملعب.

وأضاف حساب تركي آل الشيخ في منشور آخر عبر منصة "إكس": "وعلى فكرة.. بشارة لجمهور الهلال، بعد الموسم بنرفع الطاقة الاستيعابية إلى ٣٠ ألف تقريباً إن شاء الله والمهندسين يقولون يحتاجون شهر لذلك...أنا سعودي".

وأثار منشور المستشار تركي آل الشيخ تفاعلا بين مستخدمي منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي: