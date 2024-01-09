هكذا رد مدرب ريال مدريد على مزاعم تلقيه عروض من الأندية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، صحة تقارير صحفية زعمت أنه تلقى عروضًا من أندية الدوري السعودي للمحترفين، خلال الفترة الأخيرة.

وكان أنشيلوتي قد جدد عقده مع فريق "الميرنغي" حتى عام 2026، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وعندما سُئل المدرب الإيطالي عن مزاعم حول تقديم الأندية السعودية عروض له، أجاب: "ليس صحيحًا، لم أتلقَ أي عروض".

ويستعد أنشيلوتي لقيادة ريال مدريد في مواجهة نظيره أتلتيكو مدريد، مساء الأربعاء المقبل، على الأراضي السعودية، ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني.

قال أنشيلوتي عن هذه المباراة، في مؤتمر صحفي: "كأس السوبر مسابقة مهمة، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بلقبها، الفريق بحالةٍ جيدة ومليء بالحماس، وقد استعدنا لاعبين وأعتقد أننا سنكون قادرين على تقديم مباراة جيدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أتلتيكو مدريد لعب بقوة في المباراة الأولى التي لعبناها معه، هو فريق ينافس بقوة، ويناضل ويمتلك جودة كبيرة، ستكون مباراة تنافسية ومتكافئة".

في سياق متصل، قال فيديريكو فالفيردي، لاعب فريق "الميرنغي"، عن صفقات اللاعبين التي أبرمتها أندية دوري "روشن" السعودي: "جميع اللاعبين الذين وفدوا هم نجوم كرة قدم وحققوا أشياء كثيرة، كان كريستيانو رونالدو أحد المبادرين، يسلط ذلك الضوء بشكل كبير على عزمهم على تحسين المسابقة"، مُضيفاً: "من المهم أن يكون لديك لاعبين بمستوى أولئك الذين جاؤوا، إن ذلك مهم للاستمرار في النمو".