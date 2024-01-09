دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستعد منتخب الأردن للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، الّتي ستقام على الأراضي القطرية، بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2024، للمرة الخامسة في تاريخه.

ويقع منتخب "النشامى"، الذي يمتلك 6 انتصارات في بطولة القارة الصفراء، في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.

ويعاني منتخب الأردن، تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة والذي تولى مهامه مؤخراً، من سوء النتائج خلال فترة التحضير للبطولة، إلا أن رياضيين أردنيين أكدوا لـ CNN بالعربية على قدرة منتخب بلادهم في بلوغ الدور الثاني.

قال اللاعب الأردني السابق رأفت علي: "من الواضح أن في المواجهات الودّية الأخيرة كانت النتائج سلبية، وهذا عكس الصورة الحقيقية للفريق، إذ يظهر بشكل مختلف بشكل كلي في المباريات والبطولات الرسمية".

وأوضح أن الحسين عموتة "أشرف على تدريب الفريق في الأشهر الفائتة، ولذا لا يمكن الحكم عليه بشكل نهائي، بل سيقيّم عمله في البطولة".

وتابع بالقول: "منتخبنا سيتجاوز دور المجموعات، ومن ثمّ ستكبر الفرصة شيئاً فشيئاً، ولكن ما يثير القلق وجود خلل في بعض المراكز".

وبيّن رأفت علي أن "كوريا الجنوبية المنتخب الأصعب في المجموعة، وكذلك البحرين منتخب جيد، كما أن منتخب الهند متطور ولا يمكن الاستهانة به".

وتوقع رأفت علي تألق كل من اللاعب موسى التعمري وحمزة الدردور ويزن النعيمات وعلي علوان.

فيما قال لاعب منتخب الأردن السابق، قصي أبو عالية: "لم نتذوق طعم الفوز مؤخراً، وهذا يدل على ضعف الكادر الفني، لدينا عناصر خبرة وأخرى شابة ولا يتم الاستفادة منها".

وأكمل: "مجموعتنا قوية، وكوريا الجنوبية المنتخب الأصعب، رغم ذلك أتوقع تأهلنا من هذه المجموعة وحتى الوصول لدور الثمانية".

ويرى قصي أبو عالية أن منتخبي اليابان وأستراليا مرشحان لنيل اللقب القاري، وتوقع تألق الأردني موسى التعمري ومواطنه علي علوان والسعودي سالم الدوسري ومواطنه فراس البريكان والقطري أكرم عفيف.

بينما قال الإعلامي الأردني خالد الخطاطبة: "الأداء في تراجع في الفترة الأخيرة، لم نحقق الفوز في المباريات، هذا ما خلق نوع من عدم التفاؤل في تحقيق نتائج جيدة خلال البطولة الآسيوية".

وأرجع الخطاطبة سبب تراجع أداء منتخب بلاده إلى الاتحاد الأردني لكرة القدم، قائلاً: "قام بتغيير الجهاز الفني في وقت غير مناسب، ولسبب غير معروف تمّ استبدال المدرب عدنان حمد بنظيره الحسين عموتة".

رغم سوء نتائج الفريق مؤخراً، أكد خالد الخطاطبة أن منتخب "النشامى" قادر على تجاوز دور المجموعات.

وبيّن أن اللاعبين سيقدمون أفضل ما لديهم لـ "إسعاد الجماهير الأردنية، وللحصول على عروض احترافية، لكون البطولة هامة للغاية وتحت أنظار إدارات الأندية".