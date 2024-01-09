نشر الثلاثاء ، 09 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يغيب عدد من اللاعبين عن نهائيات كأس آسيا، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط هذا العام، وكان البعض منهم قد تم استبعاده بقرارٍ فني والبعض الآخر بداعي الإصابة.



ياسر الشهراني

كان أحد العناصر الأساسية في صفوف المنتخب السعودي خلال منافسات كأس العالم 2022، إلا أن المدير الفني للفريق، روبرتو مانشيني، لم يقرر دعوته لبطولة القارة الصفراء.

يبلغ من العمر 31 عاماً، وينشط في مركز الظهير، ولديه 71 مباراة دولية.

سلمان الفرج

كان قائداً للأخضر السعودي في السنوات الماضية، إلا أنه لم يكن ضمن الخيارات النهائية لمدرب منتخب بلاده.

هو في عامه الـ 34، ويلعب في خط الوسط، ظهر في 56 مباراة دولية.

سلطان الغنام

يعد أحد أبرز اللاعبين في مركز الظهير ضمن مسابقة دوري "روشن" السعودي، لكنّ مانشيني لم يطلبه لقائمة المنتخب السعودي في البطولة.

يبلغ من العمر 29 عاماً، ولديه 26 مباراة دولية.

محمد العويس

يعتبر حارس المرمى الأساسي للأخضر السعودي، إلا أن الإصابة حرمته من الظهور مع منتخب بلاده في البطولة.

هو في عامه الـ 32، وظهر في 46 مباراة دولية.

عمر السومة

كانت الجماهير السورية تعوّل على قائد منتخب بلادها في بطولة القارة الصفراء، قبل أن يفجّر المدير الفني للفريق، هيكتور كوبر، مفاجأةً باستبعاده من القائمة.

يبلغ من العمر 34 عاماً، وينشط في مركز المهاجم، ولديه 20 هدفاً خلال 31 مباراة دولية.

محمود المواس

يغيب عن صفوف المنتخب السوري للمرة الأولى منذ أعوام، لم يقرر كوبر دعوته إلى القائمة.

هو في عامه الـ 31، ويشغل مركز الجناح، وظهر في 69 مباراة دولية.

كيفن يعقوب

عانى من سوء الحظ، إذ خاض مباراة واحدة فقط مع منتخب العراق، قبل أن يتعرض لإصابة بالغة منعته عن المشاركة مع أسود الرافدين في البطولة.

يبلغ من العمر 23 عاماً، وينشط في خط المقدمة.

محمد مونتاري

كان من اللاعبين الذين يعول عليهم المنتخب القطري في خط المقدمة، لكنّه تعرض للإصابة مما تسبب بغيابه عن البطولة.

هو في عامه الـ 30، ولديه 51 مباراة دولية.

دايتشي كامادا

كان أحد العناصر الأساسية في تشكيل الساموراي الياباني، لكنّ مدرب منتخب بلاده قرر استبعاده من القائمة.

يبلغ من العمر 27 عاماً، ويشغل مركز مركز الوسط، ظهر في 31 مباراة دولية.

إلدور شومورودوف

من أبرز العناصر في صفوف المنتخب الأوزبكي، إلا أن الإصابة منعته من الظهور مع رفاقه في بطولة القارة الصفراء.

هو في عامه الـ 28، ينشط في خط المقدمة، لديه 68 مباراة دولية.