مهاجم من أصول فلسطينية في طريقة للنادي الأهلي المصري.. من يكون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي الأهلي المصري، أن وسام أبو علي، لاعب دنماركي من أصول فلسطينية، سينضم لصفوف فريق "المارد الأحمر" في المرحلة المقبلة.

وقال أمير توفيق لقناة النادي الأهلي: "كلّ شيء يسير بشكل جيد حول إتمام هذه الصفقة، اتفقنا بالفعل مع النادي المسؤول عن عقد اللاعب".

وأوضح أمير توفيق أن اللاعب نجح بالحصول على جواز سفر فلسطيني في الآونة الأخيرة، مُشيراً إلى أنه سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القادمة، على أن يخضع للفحوصات الطبية قبل التحاقه بالفريق.

ومن المفترض أن يتم قيد وسام أبو علي كلاعب محلي في صفوف النادي الأهلي وليس كمحترف، نظراً لامتلاكه الجنسية الفلسطينية، وفقاً لأنظمة الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويبلغ وسام أبو علي من العمر 25 عاماً، وينشط في مركز المهاجم، بدأ مسيرته الكروية مع نادي ألبورغ ثم لعب لناديي فينديسييل وسيلكيبورغ في الدنمارك، قبل أن ينتقل لنادي سيريس السويدي.

ظهر وسام أبو علي في 176 مباراة مع مختلف الأندية، سجّل خلالها 73 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة.

وارتدى اللاعب قميص منتخب الدنمارك للفئات العمرية، تحت 19 عاماً.