(CNN) -- عُوقب اللاعب الهولندي الدولي السابق، مارك أوفرمارس، بمنعه عالميًا من شغل أي منصب في كرة القدم، بعد أن تمّ تمديد قرار الإيقاف الصادر في هولندا من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وترك أوفرمارس منصبه كمدير لشؤون كرة القدم في نادي أياكس الهولندي، الذي شغله لمدة 10 سنوات، في عام 2022، بعد إرساله "رسائل غير لائقة" إلى زميلاته، وقال حينها إنّه "يشعر بالخجل" من "سلوكه غير المقبول"، معترفاً بأنه أدرك لاحقًا أنه "تجاوز الحدود".

وذكرت وكالة رويترز أن محكمة رياضية مستقلة منعت العام الماضي مارك أوفرمارس، الذي لعب لأندية أياكس وأرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني خلال مسيرته الكروية، من شغل أي منصب في كرة القدم الهولندية لمدة عامين بسبب هذه الوقائع، مع إيقافه لمدة عام واحد.

في ذلك الوقت، قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB) إنه "من واجبه إبلاغ اللجنة التأديبية بالفيفا بهذه العقوبة".

وأكد متحدث باسم "فيفا" لشبكة CNN في بيان، الأربعاء: "يمكن للاتحاد الدولي أن يؤكد أنه بناءً على طلب من الاتحاد الهولندي، قررت لجنة فيفا التأديبية تمديد العقوبة التي فرضها الاتحاد الهولندي على مارك أوفرمارس، ليكون لها تأثير عالمي".

ليس من الواضح متى سينتهي الحظر العالمي المفروض على اللاعب الهولندي السابق، ولم يرد الفيفا على طلب CNN للتعليق بشأن الجدول الزمني الخاص بالعقوبة.

فيما قال متحدث باسم أوفرمارس، الثلاثاء، إنهم "تم إبلاغهم للتو" بقرار اللجنة التأديبية للفيفا، ولا يزال يتعين عليهم دراسة الإثبات، قائلاً: "لهذا السبب لا نرد في الوقت الحالي"، بحسب صحيفة "NRC" الهولندية.

وعمل اللاعب الهولندي السابق (50 عامًا) مع نادي رويال أنتويرب البلجيكي، بعد مرور شهر واحد فقط على رحيله عن نادي أياكس، وحينها قال: "أنا سعيد لوجودي هنا، إنه فصل جديد بالنسبة لي، إنه تحدٍ جميل في نادٍ أرى فيه إمكانية للنمو".

كما قال المدير الرياضي في نادي رويال أنتويرب، سفين جاكيس: "من المهم منح الناس فرصًا جديدة، وطي الصفحة"، بينما وعد مارك أوفرمارس بأن "ما حدث في نادي أياكس لن يحدث مرة أخرى".