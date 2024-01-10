دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم اللاعب النيجري لنادي نابولي الإيطالي، فيكتور أوسيمين، وكيل أعمال زميله الجورجي، كفيتشا كفاراستخيليا، وذلك بعد تداول تصريحات منسوبة له قال فيها إن الأول سينتقل للعب في السعودية.

وبعد انتشار الخبر في عدد من وسائل الإعلام، هاجم أوسيمين وكيل أعمال زميله عبر خاصية "ستوري" على صفحته على إنستغرام، قائلا: "عزيزي ماموكا جوغيلي أنت قطعة من القذارة والعار"، حسب قوله.

وتابع المهاجم النيجري قائلا: "أشعر بالإحباط من المنطق الذي تفكر به"، وطالبه بعدم ذكر اسمه مجددا.

وانتشرت تصريحات منسوبة لجوغيلي حول رغبة أوسيمين بالانتقال للعب في المملكة الصيف المقبل، وهي التصريحات التي أكدها الصحفي الإيطالي المتخصص بسوق الانتقالات فابريزيو رومانو.

يذكر أن اسم المهاجم النيجيري الذي حقق لقب هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي كان قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف نادي الهلال السعودي الصيف الماضي لكنه واصل مسيرته هذا الموسم مع نابولي.