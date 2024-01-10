دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يطمح منتخب سوريا بتجاوز الدور الأول في نهائيات كأس آسيا، المقرر إقامتها في قطر بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2024، خلال مشاركته السابعة ضمن البطولة.

ويقع منتخب "نسور قاسيون"، الذي يمتلك 7 انتصارات في بطولة القارة الصفراء، في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أستراليا وأوزبكستان والهند.

وتحدّث رياضيون سوريون، لـCNN بالعربية، عن حظوظ منتخب بلادهم في البطولة، تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي قرر استبعاد قائد الفريق، عمر السومة، من قائمته.

قال نزار محروس، مدرب منتخب سوريا السابق: "كوبر مدرب عالمي، وتاريخ منتخبنا يخبرنا بأن المشكلة ليست في المدير الفني، وإنما في بيئة العمل، لتحقيق الأهداف عليك أن تُهيئ مقومات العمل، وهذا غائب عن رياضتنا".

وأضاف: "طالما أن الفكر الرياضي غير متطور، فسنبقى في دوامة التخبطات، وهيكتور كوبر التمس ذلك، اكتشف أنه لن يتمكّن من الاعتماد على اللاعب المحلي في ظلّ الدوري السوري الضعيف، ومع غياب الثقافة التكتيكية العالية، فذهب نحو استقطاب المحترفين خارجياً، لتطبيق أفكاره، وبسبب نفوذه نجح بذلك".

وعن استبعاد السومة، قال: "استبعاد السومة قرار خاطئ، لاعب بقيمته يخدمك في أي وقت، المدرب الأجنبي لا يكترث للضغوطات المحلية لأنه ليس ابن البلد، ولكن السؤال هنا، لو كان مدرباً لمنتخب الأرجنتين وقبل بطولة مهمة استبعد ليونيل ميسي، كيف سيكون رد الشارع الأرجنتيني؟..لا أعتقد أنه يجرؤ على ذلك، لأنه سيعيش حينها الضغوطات، أما هنا فلا يكترث، وكان يجب على المعنيين التدخل".

وأكمل: "كما سمعنا لا يوجد خلاف مع عمر السومة، لكن إذا أردنا تحليل الأمر من ناحية فنية، باعتقادي مع مدرب دفاعي مثل كوبر، فمن وجهة نظره، هو يحتاج للاعب مهاري وسريع لاستغلال المساحات في الأمام، وارتأى بأن السومة لا يدعم خططه هذه، ودعوة اللاعب بابلو صباغ سهّل عليه المهمة".

وحول حظوظ منتخب "نسور قاسيون" في البطولة، قال المحروس: "قائمة ولكنها ضبابية، من الناحية الفنية، لم نشاهد أداء الفريق لنبني عليه رأي، وعامل الانسجام يمكن أن يغيب، ولكن رغبة اللاعبين في الظهور، وإثبات ذاتهم في البطولة سيكون أمراً إيجابياً، لذا هناك احتمالية لحجز البطاقة الثانية، وحتّى الأولى في حال فاجأَنا الفريق بأداء جيد في ظل تواجد اللاعبين الملتحقين مؤخراً".

وعن المنافسين، قال: "منافسنا المباشر هو المنتخب الأوزبكي الذي يلعب بطريقة أفضل من السابق، والمنتخب الأسترالي الذي يُظهر تنظيماً تكتيكاً عالياً، ومواجهاتنا السابقة معهما إيجابية، أما المنتخب الهندي ليس سهلاً".

وتوقع نزار محروس تألق السوري عمر خربين والسعودي سالم الدوسري، والقطري المعز علي ومواطنه أكرم عفيف واللبناني حسن معتوق والإماراتي علي مبخوت في بطولة القارة الصفراء.

فيما قال فراس الخطيب، هدّاف منتخب سوريا السابق: "مستوى الفريق لا يطمئن، أنا مع تواجد عمر السومة ومحمود المواس، هما لاعبان يتمتعان خبرة، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين كانوا يستحقون التواجد، ولكن هذا أمر يحدث في كل منتخبات العالم، وهذا الأمر عائد للمدرب كوبر، الذي سيُحكم على عمله خلال البطولة".

وتابع بالقول: "مجموعتنا صعبة بالفعل، ولكن ليست مستحيلة"، مُشيراً إلى أن الفريق قادر على بلوغ الدور الثاني.

ورشح الخطيب منتخب اليابان للفوز باللقب القاري، وتوقع تألق السوري عمر خربين في البطولة.

بينما قال أحمد الصالح، مدافع منتخب "نسور قاسيون" السابق: "مجموعتنا تعد الأصعب في البطولة، لكن حظوظنا متساوية مع المنتخبات المنافسة، إذ بإمكان الفريق تحقيق نتائج إيجابية".

ولفت الصالح إلى أن قرار المدرب باستبعاد السومة وغيره من اللاعبين يجب "تقبله واحترامه".

وطالب أحمد الصالح اللاعبين بـ "الانضباط والثقة بالنفس"، إلى جانب الالتزام بتعليمات المدرب الأرجنتيني.