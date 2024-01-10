أبرز اللاعبين العرب المتوقع تألقهم في نهائيات كأس آسيا.. تعرّف عليهم

نشر الأربعاء ، 10 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتجه الأنظار نحو عدد من اللاعبين العرب في نهائيات كأس آسيا، المقرر إقامتها في قطر بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/شباط 2024، إذ من المتوقع تألقهم ضمن البطولة من خلال قيادة منتخبات بلادهم لتحقيق نتائج إيجابية.

سالم الدوسري

تعوّل الجماهير السعودية عليه، إذ يعد من أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع منتخب "الأخضر".

يبلغ من العمر 32 عاماً، ويلعب في مركز الجناح مع نادي الهلال، ولديه 22 هدفاً بعد خوضه 78 مباراة دولية.

علي مبخوت

يعتبر ثالث أكثر اللاعبين هزّاً للشباك في بطولة القارة الصفراء، برصيد 9 أهداف، وسبق وأن قاد منتخب الإمارات إلى الوصول لأماكن بعيدة.

هو في عامه الـ 33، ينشط في مركز المهاجم مع نادي الحزيرة، ويمتلك 84 هدفاً خلال 113 مباراة دولية.

أكرم عفيف

قاد منتخب قطر للتتويج باللقب في عام 2019، إذ قدّم حينها 10 تمريرات حاسمة، ليكون أكثر اللاعبين صنعاً للأهداف خلال نسخة واحدة.

يبلغ من العمر 27 عاماً، يلعب في مركز الجناح مع نادي السد، ولديه 25 هدفاً بعد خوضه 92 مباراة دولية.

عمر خربين

تقع آمال المشجعين السوريين عليه في بلوغ منتخب "نسور قاسيون" الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه.

هو في عامه الـ 29، ينشط في مركز المهاجم مع نادي الوحدة الإماراتي، ويمتلك 21 هدفاً خلال 55 مباراة دولية.

عدي الدباغ

يحمل آمال المنتخب الفلسطيني، سبق وأن برز بقوة في منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة.

يبلغ من العمر 25 عاماً، يلعب في مركز المهاجم مع نادي شارلروا البلجيكي، ولديه 10 أهداف بعد خوضه 29 مباراة دولية.

موسى التعمري

يعيش اللاعب الأردني أفضل اللحظات في مسيرته الكروية خلال الوقت الحالي، بعد تقديمه لعروض مميزة مع نادي مونبلييه الفرنسي.

هو في عامه الـ 26، ينشط في مركز المهاجم، ويمتلك 13 هدفاً بعد ظهوره في 56 مباراة دولية.

علي الحمادي

قضى قرابة عامين مع منتخب العراق، قبل أن يصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.

يبلغ من العمر 21 عاماً، يلعب في مركز المهاجم مع نادي ويمبلدون الإنجليزي، ولديه 3 أهداف خلال 11 مباراة دولية.

كميل الأسود

من أكثر اللاعبين ظهوراً مع منتخب البحرين، إذ شارك في 86 مباراة دولية، سجّل خلالها 12 هدفاً.

ويلعب متوسط الميدان (29 عاماً) مع نادي الرفاع.

مصطفى مطر

حافظ حارس المرمى اللبناني على نظافة شباك منتخب بلاده في أكثر من مناسبة.

ظهر البالغ من العمر 28 عاماً في 18 مباراة دولية، وينشط ضمن صفوف نادي العهد.

جميل اليحمدي

اقتحم اليحمدي واجهة كرة القدم العُمانية في السنوات الأخيرة، إذ لعب 50 مباراة دولية، أحرز خلالها 3 أهداف.

ويلعب متوسط الميدان (27 عاماً) مع نادي الخريطيات القطري.