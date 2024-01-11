دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة بين نادي روما ونظيره لاتسيو، التي أقيمت على أرض ملعب "أولمبيكو"، مساء الأربعاء، ضمن منافسات كأس إيطاليا لموسم 2024/2023، أحداث مثيرة للجدل.

وأظهرت لقطات مصورة قيام جماهير الفريقين في المدرجات بأعمال شغب، إذ تبادلا رمي الألعاب النارية على بعضهما البعض.

داخل المستطيل الأخضر، بيّنت لقطات أخرى اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين في أكثر من مناسبة، مما تسبب في طرد حكم المباراة لـ 3 لاعبين في الوقت المحتسب بدل الضائع 90+.

وتلقى بطاقات حمراء كلّ من لاعبي نادي روما، سردار أزمون وجيانلوكا مانشيني، ولاعب نادي لاتسيو، بيدرو.

وانتهت المباراة، التي تجمع بين قطبي مدينة روما وتعد من أكثر المباريات تنافسية في إيطاليا، بفوز نادي لاتسيو بهدف دون مقابل، في الدور ربع النهائي من المسابقة.