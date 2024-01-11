بتدوينة حملت علم السعودية.. نجم ريال مدريد يوجه رسالة للجماهير العربية

نشر الخميس ، 11 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه النجم البرازيلي لنادي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، رسالة إلى الجماهير العربية التي حضرت مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد.

وكتب فيني باللغة الإسبانية على صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "تعلمون أن ريال مدريد لا يستسلم أبدا... نتطلع لمباراة الأحد".

وأضاف المهاجم البرازيلي باللغة العربية: "شكرا للجماهير العربية"، وتضمنت تدوينة فينيسيوس العلم السعودي

ونجح ريال مدريد بحجز مقعده في نهائي السوبر بعد مباراة مثيرة انتهت بفوز الفريق الملكي بخماسية مقابل 3 أهداف بعد التمديد لأشواط إضافية.

