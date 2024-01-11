بفيديو من قطاع غزة.. هكذا أعلن الأهلي المصري عن ضم مهاجمه الجديد

نشر الخميس ، 11 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن النادي الأهلي المصري، الخميس، عن ضمّ وسام أبو علي، اللاعب الدنماركي من أصول فلسطينية، إلى صفوف فريق "المارد الأحمر".

ونشر النادي الأهلي فيديو عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، أظهر أحد الصحفيين المتواجدين في قطاع غزة وهو يكشف عن صفقة الفريق الجديدة.

كما ظهر اللاعب وسام أبو علي في الفيديو وهو يرتدي قميص فريق "المارد الأحمر" ويحمل العلم الفلسطيني، وقال: "خلوا المعنويات عالية، وسام أهلاوي".

ومن المفترض أن يتم قيد وسام أبو علي كلاعب محلي في صفوف النادي الأهلي وليس كمحترف، نظراً لامتلاكه الجنسية الفلسطينية، وفقاً لأنظمة الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويبلغ وسام أبو علي من العمر 25 عاماً، وينشط في مركز المهاجم، بدأ مسيرته الكروية مع نادي ألبورغ ثم لعب لناديي فينديسييل وسيلكيبورغ في الدنمارك، قبل أن ينتقل لنادي سيريس السويدي.

وظهر وسام أبو علي في 176 مباراة مع مختلف الأندية، سجّل خلالها 73 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة.

وارتدى اللاعب قميص منتخب الدنمارك للفئات العمرية، تحت 19 عاماً.