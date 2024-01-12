نشر الجمعة ، 12 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستعد المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا، المقرر إقامتها في ساحل العاج بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2024، ويطمح كلّ واحد منهم لقيادة منتخب بلاده إلى التتويج باللقب.

وقبل انطلاق البطولة، نستعرض فيما يلي أبرز أرقام هذا الثلاثي في بطولة القارة السمراء:

محمد صلاح

سبق لنجم نادي ليفربول الإنجليزي وأن شارك في البطولة 3 مرات، خلال نسخ 2017 و2019 و2021.

ولعب اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً 17 مباراة، سجّل خلالها 6 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

حقق الفوز مع منتخب "الفراعنة" في 12 مباراة مقابل 4 هزائم، والتعادل في مباراة واحدة.

ولم ينجح صلاح في الحصول على اللقب القاري، لكنّه وصل مع رفاقه إلى نهائي البطولة في مناسبتين.

رياض محرز

ظهر مهاجم نادي أهلي جدة السعودي في البطولة 4 مرات، في نسخ 2015 و2017 و2019 و2021.

خاض محرز (32 عاماً) 17 مباراة، أحرز خلالها 6 أهداف وصنع اثنين آخرين.

حقق الانتصار مع منتخب "محاربو الصحراء" في 9 مباريات مقابل 5 هزائم، والتعادل في 3.

وحقق اللقب مرة واحدة، في نسخة 2019.

ساديو ماني

شارك جناح نادي النصر السعودي في البطولة 4 مرات، خلال نسخ 2015 و2017 و2019 و2021.

لعب صاحب الـ 31 عاماً 18 مباراة، هزّ الشباك خلالها 8 مرات وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

فاز مع رفاقه في 11 مباراة مقابل تلقي 3 هزائم، والتعادل في 4.

تُوّج مع منتخب "أسود التيرانغا" باللقب، في نسخة 2021.