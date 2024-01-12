دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقيم حفل افتتاح نهائيات كأس آسيا، الجمعة، في ملعب "لوسيل"، التي تستضيفها الأراضي القطرية بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط هذا العام.

وحضر الحفل كلّ من أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية.

وحمل الحفل عنوان الفصل المفقود من كليلة ودمنة، وهي مجموعة من إحدى القصص التاريخية القديمة عن التنوع الثقافي داخل القارة الصفراء.

وقام قائد منتخب قطر، حسن الهيدوس، بالتنازل عن تأدية قسم افتتاح البطولة لصالح قائد المنتخب الفلسطيني مصعب البطاط، ليثير هذا الفعل استحسان الحضور وتفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال البطاط: "بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي ونيابةً عن زملائي، أقسم بالله العظيم...أنا التزم بشريعة المنافسة الشريفة قانوناً وعرفاً، روحاً ومضموناً، وأنا أنقل للجمهور ما يعكس خلقي القويم، والله على ما أقول شهيد".

ويشارك في البطولة 24 منتخباً، وكان المنتخب القطري آخر الفائزين باللقب، عام 2019.