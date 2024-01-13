دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة مجموعة من المشجعين في مدرجات ملعب "ستامفورد بريدج"، الذي احتضن مباراة تشيلسي ونظيره فولهام، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، وهم يقومون بتصرفات غريبة.

وظهروا وهم يجلسون خلف دكة بدلاء فريق "البلوز"، ويرتدون سترات مخملية خضراء وبقصات شعر متشابهة، قبل أن يقوموا بقراءة أحد الكتب وينظرون إلى ساعاتهم، كما نظفوا أسنانهم.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن هذه المجموعة من المشجعين تقوم بالترويج لفيلم "Argylle"، وهو فيلم جاسوسية، سيُعرض في بداية فبراير/ شباط المقبل.

وانتهت المباراة بتقدم نادي تشيلسي بهدف دون مقابل على ضيفه فولهام، عن طريق اللاعب كول بالمر من علامة الجزاء، مع نهاية الشوط الأول.