نشر السبت ، 13 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطة طريفة من تدريبات منتخب مصر، الّتي تقام على أراضي ساحل العاج، استعداداً لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2024.

وأظهرت اللقطة لاعبي منتخب "الفراعنة" وأعضاء الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا وهم يساعدون بعضهم في حمل إطار المرمى داخل ملعب التدريب.

وانتاب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الضحك، إلى جانب بعض زملائه خلال حمل إطار المرمى، وسط حالة من السعادة بين أفراد الفريق.

وعلّق الاتحاد المصري لكرة القدم على هذه اللقطة، وغرد قائلا: "‏روح واحدة.. هدف واحد".

ويقع منتخب "الفراعنة"، وهو الأكثر فوزاً باللقب القاري بواقع 7 مرات، في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.