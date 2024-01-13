مباراة قطر ولبنان تحقق رقمًا قياسيًا في كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حققت مباراة بين منتخب قطر ونظيره لبنان، التي أقيمت على أرض ملعب لوسيل، أمس الجمعة، رقمًا قياسيًا في افتتاح نهائيات كأس آسيا، من حيث الحضور الجماهيري.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السبت، أن مباراة "العنابي" و "الأرز" شهدت تواجد 82,490 متفرجًا في المدرجات، وهو أكبر حضور في مباريات افتتاح بطولة القارة الصفراء على مر تاريخها.

وتجاوز هذا العدد الرقم القياسي السابق لمباراة افتتاح البطولة في نسخة 2004، بين منتخب الصين ومنافسه البحرين، إذ حينها شهدت تواجد 40 ألف متفرج.

وتغلّب صاحب الأرض والضيافة، منتخب قطر، على منتخب لبنان بثلاثة أهداف دون رد، عن طريق المعز علي وأكرف عفيف (ثنائية)، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة نهائيات كأس آسيا للمرة الثالثة، بمشاركة 24 منتخبًا.