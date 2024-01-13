دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي نادي برشلونة مع منافسه ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء الأحد المقبل، وعلى أرض ملعب "الأول بارك"، في العاصمة السعودية الرياض.

ووصل "الفريق الكتالوني" للمشهد الختامي، بعد فوزه على نظيره أوساسونا بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي، فيما تفوّق فريق "الميرنغي" على جاره أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وتجدد الأراضي السعودية استضافتها للمباراة النهائية بين الفريقين، للمرة الثانية على التوالي، إذ سبق أن احتضنتها في النسخة الماضية من المسابقة، التي شهدت فوز نادي برشلونة على نادي ريال مدريد بثلاثة أهداف لواحد.

ويعتبر "الفريق الكتالوني" الأكثر فوزًا بلقب كأس السوبر الإسباني بواقع 14 مرة، بفارق لقبين عن ملاحقه "الميرنغي".

وتختلف التوقعات حول النادي الذي بإمكانه حسم الكلاسيكو لصالحه، فما رأيك؟