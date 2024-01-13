نشر السبت ، 13 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمون مقطع فيديو يظهر رد فعل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، بعدما أحرز منتخب بلاده الهدف الثاني في شباك نظيره منتخب لبنان في افتتاح بطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها الدوحة.

وسجل المعز علي الهدف الثاني للمنتخب القطري في شباك لبنان في الدقيقة 56 من زمن المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب استاد لوسيل، مساء الجمعة.

وتداول مستخدمون عبر منصة "إكس"، رد فعل أمير قطر على تسجيل الهدف الثاني، إذ هم بالوقوف من مقعده وصفق احتفالا بإحراز الهدف.

ونجح منتخب "العنابي" في الفوز بأول 3 نقاط في البطولة أمام منتخب لبنان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وكتب الحساب الرسمي لأمير قطر على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "سعداء باستضافة النسخة 18 من بطولة كأس آسيا (قطر 2023)، وهي تمثل قارتنا الآسيوية بتنوعها السكاني وثرائها الثقافي العريق. نرحب بجميع المنتخبات الآسيوية المشاركة في البطولة ونرجو لها حظا موفقا ومقاما طيبا في قطر ولجماهير الكرة تجربة استثنائية".