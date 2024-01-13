دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، على جاهزية لاعبه توني كروس لمواجهة الفريق مع منافسه برشلونة، مساء الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي يُقام على الأراضي السعودية.

وفي مباراة "الميرنغي" السابقة أمام نظيره أتلتيكو مدريد، في الدور نصف النهائي من المسابقة، دخل كروس بديلاً لزميله الكرواتي لوكا مودريتش عند الدقيقة 67، لتبدأ بعض الجماهير الحاضرة بإطلاق صافرات الاستهجان عليه كلما لمس الكرة.

وانتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لقيام الجماهير بالضحك، عندما سقط اللاعب الألماني أثناء تمرير الكرة في منتصف الملعب.



ويعود سبب إطلاق الصافرات ضد توني كروس إلى تصريحاته، التي انتقد فيها اللاعبين الذين اختاروا الذهاب للعب في الدوري السعودي للمحترفين، الصيف الماضي.

وبعد نهاية تلك المباراة، كتب كروس: "لقد كان الأمر ممتعًا اليوم...جمهور رائع"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة، إذ اعتبره مستخدمو "إكس" (تويتر سابقاً) أنه "سخرية" من إطلاق صافرات استهجان عليه.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة نادي ريال مدريد مع غريمه برشلونة، قال أنشيلوتي عن واقعة صافرات استهجان الجماهير ضد لاعبه: "الصافرات لم ولن تؤثر عليه، كروس يعرف هذا العالم جيداً، ولا يمكن لأي شيء أن يؤثر عليه".

وتابع المدرب الإيطالي، قائلاً: "لم أتحدث معه حول هذا الموضوع، لكنه متحفز ومستعد للعب".