تركي آل الشيخ يكشف عن عرض صيني بشأن كأس موسم الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن تلقي موسم الرياض عرضًا لنقل كأس موسم الرياض في الصين، وهي البطولة المقرر إقامتها بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2024.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا): "تلقينا في موسم الرياض عرض من (الصين) لنقل كأس الموسم في الصين…مع الحصول على ٥٠% من دخل النقل التلفزيوني PPV مع مبلغ مضمون…ندرس العرض الآن".

ويشارك في كأس موسم الرياض أندية الهلال والنصر السعوديين وإنتر ميامي الأمريكي، على أن تكون انطلاق مباريات البطولة في 29 من الشهر الأول هذا العام، على أرض ملعب "المملكة أرينا".

وسيشهد كأس موسم الرياض مواجهة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق "العالمي"، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي، على أن تحمل المواجهة وسم "The Last Dance".