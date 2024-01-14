نادي برشلونة يوجّه رسالة إلى نظيره النصر السعودي.. والأخير يرد عليه

نشر الأحد ، 14 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب نادي برشلونة عن شكره لنظيره النصر السعودي، على استضافة الأخير لتدريبات "الفريق الكتالوني" قبل مواجهته لغريمه ريال مدريد، مساء الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأُقيم مران برشلونة في ملعب تدريب فريق "العالمي"، قبل أن يغرّد حساب النادي الإسباني على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "شكراً لنادي النصر على حسن الضيافة".

وردّ حساب نادي النصر على تدوينة "الفريق الكتالوني"، قائلاً: "أهلًا و وسهلًا بكم، سعدنا باستضافتكم".

كما نشر حساب فريق "العالمي" تدوينة تتضمن صورة مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، وهو يحمل قميص النصر، وعلّق قائلاً: "النادي سعيد بوجودك مستر تشافي وبوجود برشلونة".

ويتجدد اللقاء بين "الفريق الكتالوني" ومنافسه "الميرنغي" في نهائي المسابقة على الأراضي السعودية، للمرة الثانية على التوالي، إذ فاز لاعبو تشافي باللقب في النسخة الماضية، بعد هزيمة الغريم التقليدي بثلاثة أهداف لواحد.