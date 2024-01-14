نشر الأحد ، 14 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتح سيكو فوفانا، لاعب نادي النصر السعودي ومنتخب ساحل العاج، أهداف كأس الأمم الإفريقية هذا العام، والّتي تقام على أراضي بلاده بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2024.

وسجّل فوفانا هدفه من تسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد مرور 4 دقائق على مباراة منتخب ساحل العاج ونظيره غينيا بيساو، ليساعد في فوز رفاقه بهدفين دون مقابل.

وعلّق نادي النصر على تألق لاعبه، الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى من بطولة القارة السمراء، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "أي بداية رائعة!، نجم ‎النصر سيكو فوفانا يفتتح التسجيل في بطولة ‎أمم إفريقيا 2023 ويساهم في تحقيق منتخبه الفوز بهدفين".

ووصل سيكو فوفانا، البالغ من العمر 28 عاماً، للمساهمة التهديفية رقم 7 مع منتخب ساحل العاج، إذ أحرز 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، بعد خوضه 13 مباراة دولية.