نشر الأحد ، 14 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل كايتو ناكامورا، لاعب منتخب اليابان، هدفًا في شباك منتخب فيتنام، خلال مواجهة الفريقين على أرض استاد الثمامة، الأحد، ضمن منافسات نهائيات كأس آسيا.

وجاء هدف ناكامورا في الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن الشوط الأول، إذ تجاوز لاعبي المنافس ثم سدد الكرة بقوة من على خط منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليسرى لحارس المرمى، ليحرز أحد أجمل أهداف بطولة القارة الصفراء.

وساهم هدف كايتو ناكامورا في فوز منتخب بلاده على نظيره فيتنام بأربعة أهداف مقابل اثنين، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويعد هدف ناكامورا، الناشط في صفوف نادي ستاد ريمس الفرنسي والبالغ من العمر 23 عامًا، هو الخامس له بقميص منتخب "الساموراي"، بعد خوضه 6 مباريات دولية.