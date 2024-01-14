نشر الأحد ، 14 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه حساب الدوري الإنجليزي الممتاز على منصة إكس (تويتر سابقًا) رسالة لمحمد صلاح، لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر، مع بداية مشوار "الفراعنة" في نهائيات كأس الأمم الإفريقية هذا العام.

وكتب حساب "البريميرليغ" باللغة العربية: "لن تسير وحدك أبدًا يا ملك (صلاح)".

ويشارك صلاح في مباراة منتخب مصر ونظيره موزمبيق، المُقامة في ساحل العاج، مساء الأحد، في الجولة الأولى من بطولة القارة السمراء.

وسبق أن شارك صلاح في البطولة 3 مرات، خلال نسخ 2017 و2019 و2021، وحاض 17 مباراة، سجّل خلالها 6 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

ولم ينجح اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، في الحصول على اللقب القاري، لكنّه وصل مع رفاقه إلى نهائي البطولة في مناسبتين.