دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وقف لاعبو المنتخبين الفلسطيني والإيراني دقيقة صمت، تضامنًا مع الضحايا في قطاع غزة، قبل انطلاق صافرة بداية مباراة الفريقين، على أرض ملعب استاد المدينة التعليمية، مساء الأحد، ضمن نهائيات كأس آسيا.

قُتل ما لا يقل عن 23,843 شخصًا في غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في القطاع، وأصيب أكثر من 60 ألف آخرين، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس السبت.

وتأتي مباراة المنتخب الفلسطيني مع نظيره الإيراني في افتتاح مشوار الفريقين في بطولة القارة الصفراء هذا العام، التي تقام على الأراضي القطرية.

وسبق أن شهدت البطولة رسالة تضامن ودعم للفلسطينيين، إذ قام قائد منتخب قطر، حسن الهيدوس، بالتنازل عن تأدية قسم افتتاح البطولة لصالح قائد المنتخب الفلسطيني، مصعب البطاط، وحينها نال هذا الفعل استحسان الحضور وتفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي.

ويشارك المنتخب الفلسطيني للمرة الثالثة في نهائيات كأس آسيا، إذ سبق أن ظهر في البطولة خلال نسختي 2015 و2019.