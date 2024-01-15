نشر الاثنين ، 15 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمو منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو للألماني أنطونيو روديغر، مدافع نادي ريال مدريد، بعد فوز فريق "الميرنغي" بلقب كأس السوبر الإسباني، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

وحقق روديغر ورفاقه اللقب بعد تغلبهم على نادي برشلونة في المباراة النهائية، بأربعة أهداف لواحد، مساء الأحد.

وأظهر الفيديو أنطونيو روديغر وهو يؤدي رقصة العرضة السعودية خلال الاحتفال باللقب، وسط تفاعل بعض المشجعين المتواجدين في مدرجات ملعب "الأول بارك".

وسبق كريستيانو رونالدو المدافع الألماني في هذا الفعل، إذ كان النجم البرتغالي قد أدى رقصة العرضة السعودية خلال احتفاله بأهدافه مع نادي النصر.

في الموسم الحالي، لعب روديغر (30 عاماً) 26 مباراة مع نادي ريال مدريد، سجّل خلالها هدفين وصنع واحداً.