دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، التعليق على أنباء ارتباط كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بفريق "الميرنغي"، بعد نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان بيريز حاضراً لمواجهة نادي ريال مدريد ومنافسه برشلونة، أمس الأحد، والتي انتهت بفوز الأول بأربعة أهداف لواحد، على أرض ملعب "الأول بارك" في المملكة العربية السعودية.

وعقب المباراة، سُئل فلورنتينو بيريز عن إمكانية انتقال مبابي إلى فريقه، وأجاب قائلاً: "ليس اليوم المناسب للحديث عن هذا، اليوم هو يوم تهنئة اللاعبين الموجودين في فريقنا (باللقب)، وليس اللاعبين الموجودين في فرق أخرى"، وفقاً للموقع الرسمي لنادي ريال مدريد.

وأشار بيريز، الذي قاد الفريق لتحقيق 59 لقباً، إلى قدرة النادي على تسجيل الأهداف بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، قائلاً: "في آخر مباراتين لقد سجلنا الكثير من الأهداف، 9 أهداف، استمتع المشجعون كثيراً وأظهرنا للجميع أن لدينا فريقاً رائعاً".

وسبق لإدارة "الميرنغي" وأن نفت صحة تقارير صحفية عن تفاوضها مع اللاعب الفرنسي، الذي ينتهي عقده مع النادي الباريسي في ختام منافسات الموسم الجاري 2024/2023.

وتتصدر مزاعم ارتباط كيليان مبابي بالنادي الإسباني مشهد سوق الانتقالات في كلّ مرة، خلال الفترة الأخيرة.