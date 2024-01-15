اعتُقل لتضامنه مع الرهائن في غزة.. إطلاق سراح لاعب إسرائيلي في تركيا

(CNN) -- تم إطلاق سراح ساغيف جيهزكيل، اللاعب الإسرائيلي الموقوف الآن من جانب نادي أنطاليا سبور التركي بسبب تضمانه مع الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة، من قسم الشرطة بعد استجوابه من قبل مكتب المدعي العام المحلي، وفقًا لوكالة الإعلام التركية الرسمية، الأناضول.

قام مكتب المدعي العام في أنطاليا بحجزه بتهمة "تحريض الجمهور على الكراهية والعداء" بعد أن أظهر معصمه المضمد الذي كان يحمل رسالة تدعم الرهائن الإسرائيليين بعد تسجيله هدف التعادل في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضد طرابزون سبور الأحد.

وقال مكتب المدعي العام إن إجراءاته قد اكتملت، لكن لا يوجد ما يشير إلى إسقاط التحقيق مع اللاعب.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إطلاق سراح اللاعب جاء بعد نشاط دبلوماسي وقنصلي إسرائيلي مع مسؤولين أتراك.

وأصدر كاتس بيانا قال فيها: "أصبحت تركيا ديكتاتورية مظلمة تعمل ضد القيم الإنسانية والقيم الرياضية. أي شخص يعتقل لاعب كرة قدم لفعل تضامن مع 136 مختطفا كانوا في أيدي الإرهابيين من منظمة إرهابية قاتلة لأكثر من 100 يوم، يمثل ثقافة القتل والكراهية".

ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي الكيانات الكروية الدولية إلى "اتخاذ خطوات" ضد تركيا، وأردف قائلا: "اليوم الأمر يتعلق بساغيف جيهزكيل وغدا سيتعلق الأمر برياضي آخر".