دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار اللاعب الألماني لنادي ريال مدريد الإسباني، توني كروس، موجة من ردود الفعل بعد أن نشر تدوينة جديدة على "إكس" إثر فوز فريقه بالسوبر الإسباني الذي استضافته السعودية وتعرض خلاله لصافرات استهجان.

وللمباراة الثانية على التوالي، أطلقت الجماهير السعودية صافرات استهجان قوية ضد كروس كلما لمس الكرة أو نفذ ركنية خلال مباراة الريال وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني على أرضية ملعب "الأول بارك"، الأحد.

وكتب اللاعب الألماني بعد المباراة تدوينة عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "لقد فزنا ببطولة للتو"، حسب قوله.

وأثارت هذه التدوينة ردود فعل واسعة، إذ كتب أحد المدونين تعليقا قال فيه: "لقد فزت بلقب لكنك خسرت احترام الجمهور السعودي... لسنا سعداء برؤيتك في بلادنا، نتمنى أن تكون المرة الأخيرة".

بالمقابل، أعرب مدون آخر عن إعجابه بمعدل دقة تمريرات كروس في المباراة التي بلغت 95% رغم تعرضه لكل صافرات الاستهجان تلك.

وتعرض اللاعب الألماني لصافرات استهجان خلال مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي بطولة السوبر أيضا، على خلفية توجيهه انتقادات لاذعة للاعبين الذين اختاروا الانتقال من أوروبا للعب في الدوري السعودي الممتاز.

يذكر أن ريال مدريد نجح بتحقيق لقب السوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة برباعية مقابل هدف وحيد.