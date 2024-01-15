دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تحدث المدرب الإيطالي للمنتخب السعودي، روبيرتو مانشيني عن سبب استبعاد كل من لاعبي النصر سلطان الغنام ونواف العقيدي ولاعب الهلال سلمان الفرج من قائمة المنتخب المشاركة في كأس آسيا المقام في قطر.

وأكد مدرب المنتخب السعودي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة "الأخضر" أمام نظيره العُماني في مستهل مشواره في كاس آسيا، أن اللاعبين الثلاثة هم من طلبوا الرحيل عن المنتخب.

وقال مانشيني: "سلمان (الفرج) قرر عدم الانضمام لخوض المباريات الودية"، وأشار إلى أن سلطان الغنام أبلغه بأنه لن ينضم إلى المنتخب إن لم يلعب أساسيا.

أما بخصوص القضية التي أثارت الكثير من الجدل والمتعلقة باستبعاد حارس النصر، العقيدي، من القائمة قبل يومين، قال المدرب الإيطالي: "في البداية وافق نواف على الانضمام إلى المنتخب ولكن قبل ثلاثة أيام أبلغ مدرب الحراس أنه يريد المغادرة إذا لم يتم اختياره في التشكيلة الأساسية"، حسب قوله.

وانتقد مانشيني هذه السلوكيات قائلا: "لا أفهم كيف للاعب شاب أن يرفض تمثيل منتخب بلاده، هذه المرة الأولى التي أشاهد فيها حادثة كهذه، سألت العقيدي 3 مرات والغنام مرتين ولن أستدعيهم مجددًا للمنتخب".

وقال المدرب الإيطالي أيضا: "هذه ثالث مرة يأتي نواف العقيدي ويطلب المغادرة.. وجوده من عدمه ليست مشكلة كبيرة لي"، حسب قوله.

وكان قد استُبعد حارس النصر من القائمة النهائية للمنتخب السعودي في كأس آسيا بعد يوم من انطلاق البطولة، وهو ما شكل أزمة كبيرة في الأوساط الإعلامية والرياضية السعودية وسط مخاوف من تأثير هذه الأزمة على مشوار المنتخب في البطولة.