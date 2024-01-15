بسبب رسالة دعم للرهائن في غزة.. ناد تركي يعلن إيقاف لاعبه الإسرائيلي

(CNN) -- أعلن نادي أنطاليا سبور التركي لكرة القدم، الأحد، عن إيقاف لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجف جيهزكيل عن اللعب بعد أن أظهر معصمه المضمد الذي كان يحمل رسالة تدعم الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس".

وكُتب على معصم اللاعب الإسرائيلي "100 يوم 7/10" في إشارة إلى الرهائن. ومثل يوم الأحد علامة فارقة مرهقة بالنسبة للرهائن الذين تم احتجازهم لمدة 100 يوم في غزة في أعقاب الهجوم الذي نفذته حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي أدى إلى عملية عسكرية إسرائيلية عنيفة على غزة.

وأعلن فريق أنطاليا سبور قراره بإيقاف جيهزكيل عن اللعب للفريق على موقعه الرسمي الأحد، قائلا إن جيهيزكيل تصرف ضد "القيم الوطنية"، و"تم استبعاده من الفريق بقرار من مجلس الإدارة".

وجاء في بيان الفريق التركي: "لن يسمح مجلس إدارتنا أبدًا بأي سلوك يخالف حساسيات بلدنا، حتى لو نتج عنه بطولة أو كأس".

كما أعلن وزير العدل التركي يلماز تونغ عن تحقيق بدأه المدعون الأتراك ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي، إذ قال على "إكس"، تويتر سابقا: "بدأ مكتب المدعي العام في أنطاليا تحقيقًا قضائيًا ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساغيف جيهزكيل بتهمة "التحريض العلني للكراهية والعداء" بسبب تصرفاته القبيحة الداعمة للمجزرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة بعد تسجيله هدفا في مباراة أنطاليا سبور وطرابزون سبور في الدوري الممتاز"، حسب قوله.

ويشغل ساغيف جيهزكيل البالغ من العمر 28 عامًا مركز الجناح الأيمن وسجل ستة أهداف وصنع هدفين في 13 مباراة لأنطاليا سبور.

في البداية، لم يدرك مسؤولو أنطاليا سبور الموقف ونشروا صورة احتفالية جيهزكيل على وسائل التواصل الاجتماعي للنادي بعد أن سجل هدفاً. ومع ذلك، قاموا بإزالة الصورة بمجرد أن أدركوا ما يظهره اللاعب على يده المربوطة.

وقال رئيس أنطاليا سبور، سنان بوزتيبي، في بيان على "إكس": "تم نشر المنشور الفوري بعد هدفه على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لنادينا، وتمت ملاحظة المشكلة على الفور. لقد تمت إزالتها. أود أن يعرف الجمهور أنني سأفعل ذلك. لا أسمح بمثل هذا السلوك خلال فترة رئاستي مهما كان النجاح الكبير الذي سيتحقق في النهاية".