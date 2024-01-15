إطلاق استاد رياضي جديد في السعودية يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار في المملكة العربية السعودية، الاثنين، عن إطلاق استاد جديد في مدينة القدية، على أن يحمل اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الاستاد سيكون "واحداً من أبرز الملاعب في العالم، وسيزود بتقنيات وإمكانات غير مسبوقة تجعله متعدد الاستخدامات، وقادراً على استضافة أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية والثقافية".

وتقرر أن يبنى الاستاد في وسط مدينة القدية، التي تبعد عن الرياض مسافة قرابة 40 دقيقة، وتحديداً على إحدى قمم جبل طويق بارتفاع 200 متر.

وسيكون هذا الاستاد مخصصاً لناديي النصر والهلال، إذ سيحتضن مباريات الفريقين إضافة لبطولات كروية محلية وعالمية، كما أنه أحد الملاعب المقترحة في الملف السعودي لاستضافة كأس العالم 2034.

وسيتميّز الاستاد بخصائص فريدة من نوعها، من خلال استخدامه في أغراض متعددة، إذ يمكن تحويل أرضيته بالكامل في غضون ساعات إلى ساحة مهيأة لإقامة مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية، وسيكون السقف والحائط العلوي قابل للطي والسحب.