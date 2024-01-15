في السعودية.. ريال مدريد يقسو على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

نشر الأحد ، 14 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي ريال مدريد على نظيره برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي أقيم على أرض ملعب "الأول بارك"، الأحد، في السعودية.

وتناوب على تسجيل أهداف فريق "الميرنغي" كل من فينيسيوس جونيور (ثلاثية) ورودريغو، في الدقائق 7 و10 و39 و64 من زمن المباراة.

فيما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف "الفريق الكتالوني" عند الدقيقة 33، وشهدت المباراة طرد زميله رونالد أراخو في الدقيقة 71، قبل أن يكمل النادي المباراة بعشرة لاعبين فقط.

ويعد هذا اللقب هو الـ 13 لنادي ريال مدريد في المسابقة، بفارق لقب واحد فقط عن الغريم التقليدي برشلونة، الذي حققه 14 مرة.

وسبق وأن استضافت الأراضي السعودية المباراة النهائية بين الفريقين في النسخة الماضية من المسابقة، وحينها فاز "الفريق الكتالوني" بثلاثة أهداف لواحد.