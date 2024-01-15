فينيسيوس جونيور يوجه رسالة بالعربية إلى السعودية.. هذا ما قاله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، عن شكره للمملكة العربية السعودية، بعد استضافتها لفريق "الميرنغي" خلال مشاركته في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان فينيسيوس ورفاقه قد حصدوا لقب المسابقة، بعد الفوز على غريمهم التقليدي برشلونة بأربعة أهداف لواحد، في المباراة النهائية، التي أقيمت على أرض ملعب "الأول بارك" في الرياض.

وسجّل اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 23 عامًا، 3 أهداف (هاتريك) في شباك الفريق الكتالوني، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف خلال الموسم الجاري 2024/2023.

وكتب فينيسيوس جونيور عبر حسابه على منصة إنستغرام، باللغة العربية: "لقد أمضيت أيامًا ممتعة في المملكة العربية السعودية، ونشعر بالامتنان لشغفهم بكرة القدم وريال مدريد، هاتريك للتاريخ، شكرًا لجميع الأطباء وأخصائي العلاج الطبيعي الذين ساعدوني في شفائي، شكرًا للسعودية".