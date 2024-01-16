(CNN) -- اتهمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ناديي إيفرتون ونوتينغهام فورست بانتهاك القواعد المالية، حسبما أعلنت الرابطة في بيان رسمي، الاثنين.

وقالت الرابطة: "أكد كل من نادي إيفرتون ونادي نوتينغهام فورست للرابطة أنهما ينتهكان قواعد الربحية والاستدامة في الدوري"، وأضافت: "ذلك نتيجة تكبد خسائر أعلى من الحدود المسموح بها لفترة التقييم المنتهية في موسم 2023/2022".

وأوضحت الرابطة أنه "تم الآن إحالة كلتا الحالتين إلى رئيس اللجنة القضائية، الذي سيعيّن لجان منفصلة لتحديد العقوبة المناسبة".

هذه هي التهمة الثانية لنادي إيفرتون، الّذي يستأنف حالياً ضدّ عقوبة خصم 10 نقاط من رصيده، التي صدرت في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، بسبب انتهاك قواعد الربح والاستدامة.

ورداً على الاتهام الأخير، قال نادي إيفرتون: "لا يوجد لدى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مبادئ توجيهية، تمنع فرض عقوبات على النادي بسبب انتهاكات مزعومة في الفترات المالية، والتي كانت بالفعل عرضة للعقوبة، على عكس الهيئات الإدارية الأخرى".

وتابع: "نتيجة لذلك، وبسبب التزام الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد بالتعامل مع مثل هذه الأمور -خلال الموسم- أصبح النادي في وضع لم يكن أمامه خيار سوى تقديم حساب PSR الّذي يظل عرضة للتغيير، في انتظار النتيجة من الاستئناف".

وفي فبراير/شباط 2023، اتهمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي بارتكاب أكثر من 100 انتهاك للقواعد المالية للدوري، وأحالت النادي إلى لجنة مستقلة.

وقال نادي مانشستر سيتي في ذلك الوقت، إنه "فوجئ بإصدار هذه الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بالنظر إلى المشاركة المكثفة والكم الهائل من المواد التفصيلية التي تم تزويد رابطة الدوري الإنجليزي بها".

وورد أنه من الممكن أن يتم إيقاف مشاركة نادي مانشستر سيتي في الدوري، أو خصم نقاطه، أو الحكم عليه بدفع غرامة غير محدودة في حالة إدانته.