نهاية مشوار "السبيشال وان" مع الذئاب.. روما ومورينيو يفترقان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي روما الإيطالي، الثلاثاء، رحيل جهازه الفني بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد سوء نتائج الفريق في مختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023.

وأصدر نادي روما بياناً رسمياً حمل الإعلان عن رحيل المدرب البالغ من العمر 60 عاماً وطاقمه التدريبي، على أن يتم الكشف عن هوية المدير الفني الجديد في وقت لاحق.

وأعرب النادي عن شكره لمورينيو، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "شكراً على كل شيء، نيابةً عن الجميع في روما".

وأمضى جوزيه مورينيو في تدريب النادي الإيطالي قرابة عامين ونصف، إذ تولى مهامه في مايو/ أيار 2021.

وحقق نادي روما، تحت قيادة مورينيو، لقب دوري المؤتمرات 2022، ونجح في الوصول لنهائي الدوري الأوروبي (اليوروباليغ) في الموسم الماضي.

في الموسم الحالي، يقع نادي روما في المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 29 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات مقابل 7 هزائم، والتعادل في 5.