عُيّن سفيراً لاتحاد التنس.. شراكة بين رافاييل نادال والسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد السعودي لكرة التنس عن تعيين الإسباني رافاييل نادال في منصب سفير الاتحاد، بهدف إلهام الجيل القادم ونشر اللعبة وتطويرها في المملكة العربية السعودية.

وزار نادال إحدى أكاديميات كرة التنس السعودية برفقة وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والتقى باللاعبين الصغار، وتحدث معهم والتقطوا صوراً تذكارية.

وقال الاتحاد السعودي للتنس إن زيارة رافاييل نادال بمثابة "حلم" تحقق عند اللاعبين الصغار، وكتب الاتحاد على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "أُمسية لا تنسى لأبنائنا وبناتنا، شكراً لسفيرنا الجديد".

فيما قالت رئيسة الاتحاد السعودي للتنس، أريج مطبقاني: "نادال يتجاوز رياضة التنس ويستمر في إلهام الأجيال حول العالم، وليس لدي شك بأنه سيمتلك نفس التأثير في المملكة، وسعداء جداً بكونه سفيراً للاتحاد".

من جانبه، قال رافاييل نادال: "نهدف اليوم إلى رفد أجيال الشباب من الموهوبين في الرياضة بالفرص الواعدة، ونشر لعبة التنس في جميع أرجاء المملكة، وأن نضع الأسسس الرامية إلى تحلي الشباب بأهم القيمة الإيجابية، وأن ينالوا تعليمهم اللازم من خلال إبداعهم في لعبة التنس".

وأضاف: "اليوم أمامنا فرصة كبيرة جداً لتطوير نمو اللعبة في المملكة، التي تستثمر كل جهودها في تعزيز الرياضة وحض الشباب على ارتياد هذه اللعبة العريقة".

ويعتبر نادال (37 عاماً) أحد أبرز لاعبي كرة التنس على مر التاريخ، ويمتلك 22 لقباً في بطولة غراند سلام.