دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتشر مقطع فيديو في السعودية لقيام أربعة أشخاص بسرقة حافلة قيل إنها لنادي ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء مشاركته في كأس السوبر الإسباني الذي توج بلقبه، في حين أعلن الأمن العام السعودي القبض عليهم.

وفي مقطع الفيديو المتداول يظهر أربعة شبان يافعين وهم يصورون حافلة تحمل شعار النادي الملكي ويدخلون إليها ويسرقون ما بداخلها من أطعمة.

ونشر الأمن العام السعودي بيانا جاء فيه: "قبضت شرطة منطقة الرياض على 4 أشخاص لصعودهم حافلة متوقفة بعد انتهاء مهمتها في بمدينة الرياض وسرقة ما بداخلها وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف الأمن السعودي: "وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ولم يؤكد الأمن السعودي أن الحافلة تعود للنادي الإسباني، لكن في المقطع يظهر شعار الريال على الحافلة من الخارج.