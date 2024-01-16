هل ظُلم منتخب السعودية باحتساب ركلة جزاء لصالح عُمان؟ حمدون يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت المباراة بين المنتخب السعودي ونظيره العُماني، على أرض استاد خليفة الدولي في قطر، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس آسيا، ركلة جزاء أثارت جدلًا.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المنتخب العُماني عند الدقيقة 9، بعد عرقلة مهاجمه، محسن الغساني، من قِبل لاعب المنافس ، حسان تمبكتي، داخل الصندوق.

وأثار قرار الحكم ردود فعل غاضبة عند بعض الجماهير السعودية، التي ترى أن الحكم أخطأ باحتساب ركلة جزاء.

وقال السوري تمام حمدون، أفضل حكم مساعد في آسيا عام 2008، لـCNN بالعربية حول هذه الحالة التحكيمية: "ركلة جزاء صحيحة، كان يجب احتسابها على الفور دون الرجوع لتقنية الـ VAR، لكن الحكم لم يشاهد الحالة، هناك احتكاك وتداخل بطريقة متهورة من لاعب المنتخب السعودي على نظيره في المنتخب العُماني".

وتابع قائلاً: "صحيح لم تكن الكرة داخل الصندوق، لكن اللعب كان مستمراً بين الفريقين".