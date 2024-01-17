دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طالب علي البليهي، لاعب المنتخب السعودي، الجماهير ووسائل الإعلام بالوقوف مع الفريق، خلال مشاركته في نهائيات كأس آسيا، المقامة في قطر.

وكان منتخب "الأخضر" قد عاش بعض اللحظات السيئة قبل بداية مشواره في البطولة، بعد استبعاد بعض الأسماء لأسباب انضباطية، وتبادل التصريحات والاتهامات بين المدرب روبرتو مانشيني واللاعبين المستبعدين.

وقاد البليهي (34 عاماً) منتخب بلاده إلى تحقيق الفوز على حساب المنتخب العُماني بهدفين لواحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات، إذ سجّل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة.

وعقب صافرة النهاية، قال علي البليهي لقناة "SSC" السعودية: "مبروك لجمهورنا الذي حضر في الملعب وللجمهور المتواجد في المملكة، هاردلك للمنتخب العُماني، مباراة لم تكن سهلة، دائماً البداية صعبة، لم نكن نستحق التعادل (بل الفوز)".

وأضاف: "كان لدينا الروح والإصرار والرغبة، أتمنى من جمهورنا والإعلام ومن أي شخص سعودي يوقف معنا في هذه الفترة، امنحوا الثقة للاعبين والمدرب، لا نريد كلام زائد، خلاص، نحن موجودون هنا وعليكم أن تثقوا بنا".

وتابع البليهي، قائلاً: "نحن نركز مع مدربنا، ثقتنا في مدربنا عالية، والمدرب يثق فينا، ونقول للجمهور وقفوا معنا في هذه الفترة بالذات، نحن بحاجتكم".