دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن بيتار شيغرت، المدير الفني لمنتخب طاجكستان، راضيًا على بعض قرارات الحكام، الذين قادوا مباراة فريقه مع المنتخب القطري، الأربعاء، على أرض استاد البيت، ضمن منافسات الجولة الثانية من نهائيات كأس آسيا.

في الشوط الأول، لجأ الحكم هيرويوكي كيمورا إلى تقنية الـ VAR لمراجعة حالة تحكيمية، عمّا كان هناك ركلة جزاء لصالح المنتخب القطري، على أثر احتكاك لاعب منتخب طاجكستان مع مهاجم "العنابي"، المعز علي، داخل الصندوق.

وحينها دخل المدرب شيغرت في حوارٍ مع مدرب المنتخب القطري، ماركيز لوبيز، حول هذه الحالة التحكيمية، قبل أن ينفعل غضبًا على الحكمة المساعدة.

وبعد أن قرر الحكم عدم وجود ركلة جزاء لـ "العنابي"، قام بيتار شيغرت بالتحدث إلى اللاعب المعز علي ومعانقته.

واصل مدرب طاجكستان اعتراضه على قرارات تحكيمية أخرى، منها حالة طرد لاعبه أمادوني كمالوف عند الدقيقة 81، بعد ضربه للاعب القطري.

وفاز المنتخب القطري، صاحب الأرض والضيافة، على منافسه الطاجيكي بهدف وحيد، ليضمن تأهله إلى الدور الثاني.