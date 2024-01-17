رينان لودي "هلالي".. وهذا ماقاله مع إعلان انضمامه للنادي السعودي

نشر الأربعاء ، 17 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الهلال السعودي، الأربعاء، عن ضم اللاعب البرازيلي رينان لودي إلى صفوف الفريق، قادماً من أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ونشر حساب فريق "الأزرق الهلالي" على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو، حمل الإعلان عن ضم الظهير البالغ من العمر 25 عاماً.

وأظهر الفيديو لودي وهو يرتدي قميص النادي السعودي، وعلّق قائلاً: "متحمس، متشوق، متلهف، الوجهة إلى السعودية، نحو الهلال".

وسبق لرينان لودي وأن مثّل أندية أتلتيكو باراناينسي البرازيلي وأتلتيكو مدريد الإسباني ونوتينغهام فورست الإنجليزي، وحقق عدداً من الألقاب، منها: الدوري الإسباني وكوبا سود أمريكانا.

في الموسم الجاري، خاض اللاعب البرازيلي 23 مباراة مع نادي أولمبيك مارسيليا بمختلف المسابقات، قدّم خلالها تمريرة حاسمة واحدة.

وظهر لودي في 19 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وتحديداً في تصفيات كأس العالم وكوبا أمريكا وبعض المواجهات الودية.