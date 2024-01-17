دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علّق قائد المنتخب السعودي سابقا ولاعب نادي الهلال، سلمان الفرج، على فوز "الأخضر" على نظيره العُماني في مستهل مشوارهما بكأس آسيا 2023 المُقام في قطر، موجها التهنئة للاعبين على هذا الانتصار.

ولم يُستدع الفرج إلى قائمة السعودية المشاركة في كأس آسيا وبرر المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني ذلك بالقول إن اللاعب "رفض خوض المباريات الودية" وهو ما نفاه اللاعب لاحقا في منشور عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وكتب الفرج بعد نهاية مباراة السعودية وعُمان، على "إكس": "الحمدلله... ألف ألف مبروك الفوز... ابطال ما قصرتوا والقادم أفضل بإذن الله".

ووجه قائد المنتخب السعودي السابق رسالة للمنتخب العُماني وجماهيره قال فيها: "حظ أوفر لأشقائنا المنتخب العماني".

وأثار استبعاد الفرج وحارس النصر، نواف العقيدي، وظهير "العالمي"، سلطان الغنام، من قائمة المنتخب أزمة كبرى في السعودية قبل مباراة عُمان لكن "الأخضر" نجح بتحقيق فوز صعب بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة.