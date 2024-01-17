دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق المنتخب السعودي فوزًا ثمينًا في الوقت القاتل من زمن المباراة، على حساب منافسه العُماني بهدفين لواحد، على أرض استاد خليفة الدولي، الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من نهائيات كأس آسيا.

وكان الأحمر العُماني قد تقدم بالنتيجة أولاً عن طريق صلاح اليحيائي عند الدقيقة 14، ثمّ عادل عبد الرحمن غريب لصالح "الأخضر" في الدقيقة 78، قبل أن يحرز علي البليهي الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع 90+.

وتفاعل مغرّدون على منصة إكس (تويتر سابقًا) مع لقطات من المباراة، ومنها هدف غريب (26 عامًا)، الذي جاء بطريقة جميلة للغاية، بعد أن رواغ لاعبي المنافس وسدد الكرة ببراعة نحو المرمى.

فيما احتفل البليهي (34عامًا) بطريقته الخاصة، إذ أخرج بالون، وقام بنفخه.

وبذلك حقق المنتخب السعودي، الذي بحوزته 3 ألقاب، فوزه الأول في بطولة القارة الصفراء المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، ليحصد النقاط الثلاث.