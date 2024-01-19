دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز الأهلي المصري بجائزة "غلوب سوكر" لأفضل نادٍ في الشرق الأوسط عن عام 2023، خلال حفل أقيم في مدينة دبي الإماراتية، مساء الجمعة.

وكتب فريق "المارد الأحمر" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "‏لا جديد يُذكر ولكن الكثير من القديم يُعاد، أبطال إفريقيا وثالث العالم يتوج بجائزة أفضل نادي بالشرق الأوسط من جلوب سوكر".

وحضر رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، حفل توزيع الجوائز بتواجد شخصيات رياضية، وأهدى الجائزة التي تحصل عليها فريقه للجماهير وللعامري فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة، الذي يعاني من سوء حالته الصحية.

في سياق متصل، حصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على جائزة أفضل فريق للرجال حول العالم، ولاعبه إيرلينغ هالاند على جائزة أفضل لاعب، ومدربه بيب غوارديولا على جائزة أفضل مدرب، ومتوسط ميدانه رودري على جائزة أفضل لاعب وسط، ورئيسه خلدون المبارك على جائزة أفضل رئيس نادٍ.

ونال البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وكذلك جائزة اللاعب المفضل لدى الجماهير.