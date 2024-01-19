العراق تفجّر أولى مفاجآت كأس آسيا بعد تغلّبها على اليابان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المنتخب العراقي على نظيره الياباني بهدفين لواحد، في مباراة أُقيمت على أرض استاد المدينة التعليمية، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس آسيا.

وسجّل اللاعب أيمن حسين هدفي "أسود الرافدين"، عند الدقيقتين 5 و45+، فيما أحرز واتارو إيندو هدف "الساموراي الياباني" الوحيد في الدقيقة 90+.

ونجح المنتخب العراقي، الفائز بلقب بطولة القارة الصفراء عام 2007، بالفوز على المنتخب الياباني للمرة الأولى منذ سنوات طوال.

ووصل منتخب "أسود الرافدين" للنقطة السادسة في صدارة سلم ترتيب المجموعة الرابعة، إذ كان قد تغلّب على المنتخب الإندونيسي في الجولة الأولى بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.

ويختتم المنتخب العراقي مشواره في دور المجموعات في البطولة، المقامة على الأراضي القطرية، بملاقاة المنتخب الفيتنامي، الأربعاء المقبل.