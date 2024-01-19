دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار اللاعب المصري محمد صلاح جدلا بعد خروجه مصابا من مباراة "الفراعنة" ومنتخب غانا في كأس أمم إفريقيا، الخميس، إذا انقسم مدونون وإعلاميون بين مهاجم له ومدافع عنه.

وغادر صلاح ملعب المباراة مصابا عند الدقيقة 45 من عمر المباراة، قبل أن تنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

وتعرض اللاعب المصري لنادي ليفربول للانتقادات من قبل عدد من الإعلاميين واللاعبين السابقين، إذ اعتبر بعضهم أن إصابته كانت "لا تستدعي" الخروج من الملعب وعدم إكمال المباراة، في حين دافع عنه آخرون.

وكتب الإعلامي المصري إبراهيم عيسى عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "محمد صلاح هو أعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية حتى لو قرر أن يركب الطائرة الآن ويعود إلى بسيون".

من جانبه، قال لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، إبراهيم سعيد، في برنامج تلفزيوني يُقدمه إن إصابة صلاح غريبة وتساءل عما إذا كان اللاعب أصبح يلعب بشغف قليل مع المنتخب بسبب الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا مؤكدا أن "لا أحد فوق النقد"، لافتا إلى أن لاعبي المنتخب المصري قدموا مستويات مميزة بعد خروج صلاح من الملعب.

وكتب المعلق الرياضي الجزائري، حفيظ دراجي: "أحيانا غياب النجم الأول لأي فريق أو خروجه لسبب ما، يكون مفيدا أكثر من بقائه، لأنه يحرر البقية، ويجعل منهم جنودا أشداء، يتقاسمون المسؤولية، و يخرجون كل ما لديهم، وهذا ما حصل لمنتخب مصر بعدد خروج محمد صلاح مصابا في مواجهة غانا... رب ضارة نافعة".

وقال اللاعب المصري السابق، أحمد حسام (ميدو)، عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "محمد صلاح شعر بالإصابة في الدقيقة ٢٥ وتحامل على نفسه حتى خرج في الدقيقة ٤٥ وزيزو ومصطفى فتحي يسخنوا من الدقيقة ٢٥..نفسي افهم ليه فيتوريا ماستناش يعمل التغييرة بين الشوطين أول حاجه ماكوناش هنخسر تغييره تاني حاجه كان هيبقى عنده وقت كفاية يدي تعليمات لمصطفى.. اول كورة لمسها مصطفى اتقطعت منه في الجول الاول.. ازاي في المستوى الدولي بتفوت علينا تفاصيل زي دي!!".