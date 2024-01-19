دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنأ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، منتخب بلاده بعد فوزه على نظيره الياباني بهدفين لواحد، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس آسيا.

وأجرى السوداني اتصالاً هاتفياً برئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، المتواجد مع بعثة "أسود الرافدين" في قطر، وأكد للاعبين وأفراد الفريق على أهمية الانتصار على "الساموراي الياباني"، الذي ساهم في إسعاد الشعب العراقي بأكمله.

كما كتب رئيس الوزراء العراقي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، عقب صافرة النهاية: "تحية كبيرة لأبطال منتخبنا الوطني، لتألقهم وفوزهم على المنتخب الياباني، رفعتم اسم العراق عالياً كما عهدناكم، وأدخلتم الفرح على قلوب أبناء شعبنا العراقي في كلّ مكان، لكم منا كلّ الدعم والإسناد، والشكر والتقدير للطاقم الفني ومسؤولي اتحاد الكرة والجماهير الكبيرة التي شجعت وآزرت، عاش العراق فائزاً منتصراً بإذن الله".

وتأهل "أسود الرافدين" للدور الثاني في بطولة القارة الصفراء، بعد وصولهم للنقطة السادسة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.