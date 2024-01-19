دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن نفاد تذاكر مباراة نادي الهلال ونظيره النصر، المقرر إقامتها ضمن كأس موسم الرياض هذا العام.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الجمعة: "أول مباراة انتهت تذاكرها الهلال والنصر عاشت فرقنا"، في إشارة منه إلى أن الديربي سيشهد مدرجات ممتلئة بأنصار الناديين.

ويشارك فريقا "الأزرق الهلالي" و "العالمي" إلى جانب نادي إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض، الذي تنطلق منافساته في 29 يناير/ كانون الثاني الجاري وحتى 8 فبراير/ شباط المقبل، على أن تُقام جميع المباريات على أرض ملعب "المملكة أرينا".

وفي آخر لقائين بينهما، فاز نادي النصر في نهائي البطولة العربية بهدفين لواحد، قبل أن يرد نادي الهلال الدين لجاره بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة ضمن دوري "روشن" السعودي.